Milano Cortina 2026: Japan’s Oguri Wins Para Snowboard Silver at Milan-Cortina
8:19 JST, March 14, 2026
MILAN (Jiji Press) — Japan’s Daichi Oguri won the silver medal in the men’s snowboard banked slalom SB-LL1 event at the Milan-Cortina Paralympics on Friday.
This is Japan’s third medal in the ongoing Paralympics, and its 100th winter Paralympic medal overall.
“It’s amazing,” he said. “I’m relieved to finally win a medal.”
His compatriot, Junta Kosuda, last year’s world champion in the event, finished fifth.
