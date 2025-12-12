CARTOON OF THE DAY (December 12)
14:07 JST, December 12, 2025
Latest Articles
Popular Articles
Popular articles in the past 24 hours
-
Hokkaido Gov. Ok's Nuclear Reactor Restart, Fueling Hope for Chea...
-
South Korea's Top Court Dismisses Nippon Steel Appeal in Lawsuit ...
-
Japanese R&D Tax Credits to Support Artificial Intelligence, Robo...
-
Japan to Tackle ‘¥100 Million Wall’ with Lower Threshold for Tax ...
-
The Japan News / Weekly Edition (12/12-12/18)
-
Former Bolivian President Arce Arrested in Corruption Investigati...
-
Ukraine to Give Revised Peace Plans to US as Kyiv Readies for Mor...
-
World Needs to Restore Free and Fair Trade System
Popular articles in the past week
-
M7.5 Earthquake Hits Northern Japan; Tsunami Waves Observed in Ho...
-
High School in Kyoto Says Students Shoplifted during Recent Schoo...
-
Japan Pulls out of Vietnam Nuclear Project, Complicating Hanoi's ...
-
75% of Myanmar People Reject Army's Political Involvement, Accord...
-
Japan's Steelmakers Turn to Hydrogen in Decarbonization Efforts, ...
-
Heavy Rains in Asia: Support for Victims, Flood-Control Measures ...
-
SDF Personnel Continue to Work After Retirement Age Under Reemplo...
-
Japan's Domestic Airlines Get Approval to Coordinate Domestic Fli...
Popular articles in the past month
-
Japan’s Hopes for Seafood Exports Shot Down in China Spat
-
Govt Plans to Urge Municipalities to Help Residents Cope with Ris...
-
Essential Services Shortage to Hit Japan's GDP By Up to ¥76 Tril....
-
Japan Prime Minister Takaichi Vows to Have Country Exit Deflation...
-
Japan to Charge Foreigners More for Residence Permits, Looking to...
-
Japan GDP Down Annualized 1.8% in July-Sept.
-
Niigata Gov. to OK Restart of N-Plant; Kashiwazaki-Kariwa May Be ...
-
8 Japanese Nationals Stranded on Indonesia's Sumatra Island
"Features" POPULAR ARTICLE
-
Autumn Foliage Reaches Peak Season at Korankei in Aichi Prefecture
-
Legendary Sushi Chef Jiro Ono Turns 100: ‘I Have No Regrets’
-
Autumn Foliage Surrounds Visitors to Tokyo’s Showa Kinen Park
-
My Daughter No Longer Speaks to Me, But I Want to See Her and My Grandchild
-
Light Up the Dark; Golden Leaves of National Natural Monument Great Ginkgo of Kitakanegasawa Illuminated for Fall
JN ACCESS RANKING
-
Japan’s Hopes for Seafood Exports Shot Down in China Spat
-
Essential Services Shortage to Hit Japan’s GDP By Up to ¥76 Tril. By 2040
-
Japan to Charge Foreigners More for Residence Permits, Looking to Align with Western Countries
-
Japan GDP Down Annualized 1.8% in July-Sept.
-
Niigata Gov. to OK Restart of N-Plant; Kashiwazaki-Kariwa May Be Tepco’s 1st Restarted Plant Since 2011