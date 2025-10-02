LDP’s Koizumi Agrees with JIP Co-head’s Stance on Prioritizing Policy in Potential Coalition Talks
14:49 JST, October 2, 2025
Agriculture minister Shinjiro Koizumi, a candidate in the Liberal Democratic Party presidential election, told reporters on Wednesday that if he becomes LDP president, “Prioritizing policy [discussions] over coordinating single-seat constituency candidates would be a very rational approach” regarding possible coalition talks with opposition parties.
Koizumi expressed agreement with remarks made by Fumitake Fujita, co-leader of the Japan Innovation Party, who has advocated prioritizing policy agreements in potential coalition negotiations.
