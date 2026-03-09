Milano Cortina 2026: Japan’s Muraoka Wins Silver in Women’s Alpine Skiing Super-G Sitting Event
18:16 JST, March 9, 2026
Momoka Muraoka won silver in women’s alpine skiing super-G sitting event of 2026 Milano Cortina Paralympic Winter Games on Monday. This is the first medal won by a Japanese athlete in the Milano Cortina Games.
