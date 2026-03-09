Hot word :

Hot word :

Home>Sports>Olympics & Paralympics

Milano Cortina 2026: Japan’s Muraoka Wins Silver in Women’s Alpine Skiing Super-G Sitting Event

#Milano Cortina 2026
AP
Momoka Muraoka, of Japan, competes in the alpine skiing women’s super-G sitting final at the 2026 Winter Paralympics, in Cortina d’Ampezzo, Italy, Monday

The Japan News

18:16 JST, March 9, 2026

Momoka Muraoka won silver in women’s alpine skiing super-G sitting event of 2026 Milano Cortina Paralympic Winter Games on Monday. This is the first medal won by a Japanese athlete in the Milano Cortina Games.

Milano Cortina 2026 Page

Click here for the “Milano Cortina 2026” Page

Add TheJapanNews to your Google News feed.

Related Tags

#Milano Cortina 2026

Olympics & Paralympics Latest Articles

Latest Articles

Most Read
See all

Popular articles in the past 24 hours

Popular articles in the past week

Popular articles in the past month

Top Articles in Sports

JN ACCESS RANKING