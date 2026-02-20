Hot word :

Milano Cortina 2026: Japan’s Kaori Sakamoto Wins Silver; Ami Nakai Wins Bronze in Women’s Single Figure Skating

Reuters
Kaori Sakamoto performs during the free skating at Milano Cortina 2026 Olympic Winter Games on Thursday.

The Japan News

7:12 JST, February 20, 2026

MILAN — Japan’s Figure skater Kaori Sakamoto won silver in women’s single figure skating on Thursday at the Milano Cortina Olympics. Japan’s Ami Nakai who led the women’s short program won bronze.

Reuters/Katie Stratman-Imagn Images
Ami Nakai of Japan competes in the women’s free skate during the Milano Cortina 2026 Olympic Winter Games.

