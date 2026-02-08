Hot word :

Milano Cortina 2026: Japan’s Maruyama Wins Bronze Medal in Women’s Ski Jumping Normal Hill

#Milano Cortina 2026
Reuters
Nozomi Maruyama of Japan in action during the first round of women’s ski jumping normal hill at Predazzo Ski Jumping Stadium, Predazzo, Italy, on Saturday.

The Japan News

8:31 JST, February 8, 2026

Nozomi Maruyama won the bronze medal in women’s ski jumping normal hill competition on Saturday.

#Milano Cortina 2026

