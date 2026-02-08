Milano Cortina 2026: Japan’s Maruyama Wins Bronze Medal in Women’s Ski Jumping Normal Hill
The Japan News
8:31 JST, February 8, 2026
Nozomi Maruyama won the bronze medal in women’s ski jumping normal hill competition on Saturday.
