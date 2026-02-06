Hot word :

Milano Cortina 2026: Ogiwara Leads Big Air Event, All 4 Japanese Snowborders Advance to Finals

Kunihiko Miura/The Yomiuri Shimbun
Hiroto Ogiwara performs in the first round of snowboarding big air competition on Thursday.

The Yomiuri Shimbun

9:58 JST, February 6, 2026

All four Japanese snowboarders advanced to finals during the qualification round of snowboarding big air competition at the Milano Cortina Olympics on Thursday.

Hiroto Ogiwara, who qualified in first place, Kira Kimura, in third, Taiga Hasegawa, in fifth and Ryoma Kimata, in 10th, will competing in the finals on Saturday.

