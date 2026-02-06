Milano Cortina 2026: Ogiwara Leads Big Air Event, All 4 Japanese Snowborders Advance to Finals
9:58 JST, February 6, 2026
All four Japanese snowboarders advanced to finals during the qualification round of snowboarding big air competition at the Milano Cortina Olympics on Thursday.
Hiroto Ogiwara, who qualified in first place, Kira Kimura, in third, Taiga Hasegawa, in fifth and Ryoma Kimata, in 10th, will competing in the finals on Saturday.
