Japan to Face Venezuela in World Baseball Classic Quarterfinals
12:15 JST, March 12, 2026
Japan will face Venezuela in the World Baseball Classic Quarterfinals as Dominican Republic beat Venezuela at 7-5 in a Pool D game. Venezuela grabbed the No. 2 spot in the Pool D.
