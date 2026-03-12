Hot word :

Japan to Face Venezuela in World Baseball Classic Quarterfinals

AP
Venezuela starting pitcher Eduardo Rodriguez pitches during the first inning of a World Baseball Classic game against the Dominican Republic, Wednesday, March 11, 2026, in Miami.

The Japan News

12:15 JST, March 12, 2026

Japan will face Venezuela in the World Baseball Classic Quarterfinals as Dominican Republic beat Venezuela at 7-5 in a Pool D game. Venezuela grabbed the No. 2 spot in the Pool D.

