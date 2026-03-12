Hot word :

Hot word :

Home>Sports>Baseball

U.S. to Advance to World Baseball Classic Quarterfinals as Italy Beats Mexico

#World Baseball Classic
AP
Italy pitcher Adam Ottavino throws in the eighth inning of a World Baseball Classic game, Wednesday, March 11, 2026, in Houston.

The Japan News

11:21 JST, March 12, 2026

The U.S. will advance to the World Baseball Classic quarterfinals as Italy beats Mexico at 9-1 in a Pool B game.

You may also like to read

Japan to Face Venezuela in World Baseball Classic Quarterfinals
Add TheJapanNews to your Google News feed.

Related Tags

#World Baseball Classic

Baseball Latest Articles

Latest Articles

Most Read
See all

Popular articles in the past 24 hours

Popular articles in the past week

Popular articles in the past month

Top Articles in Sports

JN ACCESS RANKING