Samurai Japan Grabs 2nd WBC Win, Beating South Korea 8-6
22:14 JST, March 7, 2026
Samurai Japan beat South Korea 8-6 on Saturday in its second game in the World Baseball Classic championships at Tokyo Dome in Tokyo.
Japan routed Taiwan 13-0 in its WBC opener the previous day.
