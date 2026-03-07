Hot word :

Hot word :

Home>Sports>Baseball

Samurai Japan Grabs 2nd WBC Win, Beating South Korea 8-6

#Shohei Ohtani #World Baseball Classic
The Yomiuri Shimbun
Shohei Ohtani hits a home run in the third inning against South Korea at Tokyo Dome on Saturday.

The Japan News

22:14 JST, March 7, 2026

Samurai Japan beat South Korea 8-6 on Saturday in its second game in the World Baseball Classic championships at Tokyo Dome in Tokyo.

Japan routed Taiwan 13-0 in its WBC opener the previous day.

Add TheJapanNews to your Google News feed.

Related Tags

#Shohei Ohtani #World Baseball Classic

Baseball Latest Articles

Latest Articles

Most Read
See all

Popular articles in the past 24 hours

Popular articles in the past week

Popular articles in the past month

Top Articles in Sports

JN ACCESS RANKING