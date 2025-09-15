Sanyo Shinkansen Resumes Operation After Rain-Related Suspension
16:23 JST, September 15, 2025
Operations have been resumed on the Sanyo Shinkansen between Okayama and Hiroshima stations after a brief suspension due to heavy rain on Monday.
