JIP to Prioritize Policy Agreement in Coalition Talks with LDP, Komeito

Yomiuri Shimbun file photo
Japan Innovation Party co-leader Fumitake Fujita in September

The Yomiuri Shimbun

13:32 JST, October 2, 2025

Japan Innovation Party co-leader Fumitake Fujita said Wednesday that if the JIP enters coalition talks with the Liberal Democratic Party and Komeito, it would prioritize agreeing on policies over coordinating single-seat constituency candidates.

“It does not make sense to put elections and our own positions first,” he said at a press conference. “We want to be a party that focuses on realizing policies.”

The JIP and the LDP and Komeito coalition contested seats in all 19 single-seat constituencies in Osaka Prefecture during last year’s House of Representatives election.

