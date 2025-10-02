JIP to Prioritize Policy Agreement in Coalition Talks with LDP, Komeito
13:32 JST, October 2, 2025
Japan Innovation Party co-leader Fumitake Fujita said Wednesday that if the JIP enters coalition talks with the Liberal Democratic Party and Komeito, it would prioritize agreeing on policies over coordinating single-seat constituency candidates.
“It does not make sense to put elections and our own positions first,” he said at a press conference. “We want to be a party that focuses on realizing policies.”
The JIP and the LDP and Komeito coalition contested seats in all 19 single-seat constituencies in Osaka Prefecture during last year’s House of Representatives election.
"Politics" POPULAR ARTICLE
-
Govt Expert Panel’s Report Recommends Exporting Defense Equipment ‘Without Restrictions’
-
Ruling, Opposition Parties Deepening Confrontation over Economic Policies after PM Ishiba Announces He Will Step Down
-
Candidates in LDP Presidential Race Diverge on Broadening Coalition, with Some Eager and Others Cautious
-
Same-Sex Partners Recognized under More Laws in Japan
-
Japanese PM Shigeru Ishiba Announces His Resignation as LDP President (UPDATE3)
JN ACCESS RANKING
-
Japan’s Real Wages, Consumer Spending Climb but Inflation Challenges Persist
-
Japan Commerce Chamber Chair Speaks on Suntory Chair’s Resignation, Says Leaders Should ‘Always Exercise Discipline’
-
Japan to Establish System for Sharing EV Battery Degradation Data, in Collaboration with Firms Including Toyota, Honda
-
China-Led Indonesian High-Speed Rail in Red as Costs Swell, May Serve as ‘Bad Precedent’
-
Japan in Prime Spot for Total Lunar Eclipse Early Monday Morning, 1st Visible from Country in Almost 3 Years