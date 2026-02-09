Hot word :

LDP Secures ‘Absolute Majority,’ Enabling It to Dominate All Committee Chair Posts

Prime Minister Sanae Takaichi, who is also president of the ruling Liberal Democratic Party, is seen at the LDP headquarters in Tokyo on Sunday.

0:02 JST, February 9, 2026

The Liberal Democratic Party secured at least 261 seats in the House of Representatives election on Sunday, enabling the party to dominate all committee chairperson posts and also have a majority in all standing committees. In Japanese politics, a majority this strong is called an “absolute majority.”

