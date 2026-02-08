Hot word :

Sanseito, Team Mirai Poised to Make Significant Gains

The Yomiuri Shimbun
Team Mirai leader Takahiro Anno smiles at a press conference in Shinjuku Ward, Tokyo, on Sunday evening

The Yomiuri Shimbun

21:06 JST, February 8, 2026

Sanseito and Team Mirai are expected to make significant gains in Sunday’s House of Representatives election.

Sanseito held two seats at the time of the dissolution.

Mirai is poised to win its first seat in the lower house.

