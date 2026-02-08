Sanseito, Team Mirai Poised to Make Significant Gains
21:06 JST, February 8, 2026
Sanseito and Team Mirai are expected to make significant gains in Sunday’s House of Representatives election.
Sanseito held two seats at the time of the dissolution.
Mirai is poised to win its first seat in the lower house.
