Suzuki Overtakes Nissan as Japan’s Third‑Largest Automaker in 2025
17:40 JST, January 29, 2026
TOKYO (Reuters) – Suzuki Motor overtook Nissan as Japan’s third-biggest automaker in 2025, sales data released by the two companies showed on Thursday, the first time in at least over a decade that Suzuki has outsold Nissan during a calendar year.
Suzuki reported a 1.4% rise in global sales to about 3.3 million cars last year, while Nissan sold 3.2 million vehicles, down 4.4% from a year earlier.
Both companies trailed Toyota, which reported record sales of 10.5 million Toyota- and Lexus-branded vehicles, and Honda, which saw sales slip by 7.5% over the period to 3.5 million vehicles.
