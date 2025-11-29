CARTOON OF THE DAY (November 29)
13:16 JST, November 29, 2025
Latest Articles
Popular Articles
Popular articles in the past 24 hours
-
Local Governments’ Tax Revenues: Devise Ways to Correct Imbalance...
-
Autumn Foliage Surrounds Visitors to Tokyo's Showa Kinen Park
-
Mayor Yutaka Ota of Azumino, Nagano Pref., Passes Away at 69; Had...
-
Japanese Eels Escape New Regulation in Vote at CITES Meeting, Avo...
-
Fans Can See Hello Kitty, Pompompurin, Other Beloved Sanrio Chara...
-
Japan's Prince Hitachi, Brother of Emperor Emeritus, Turns 90
-
Asahi Group Holdings: Stop Damage Caused by Personal Information ...
-
Asahi Finally Opens Up about Extent of September's Cyberattack; 1...
Popular articles in the past week
-
Mozambican Cooking Class Held in Matsuyama, Ehime Pref.; Particip...
-
Aonishiki Caps Chaos in Kyushu Grand Sumo Tournament with Playoff...
-
Mass Oyster Die-Offs Confirmed in Japan's Seto Inland Sea; High W...
-
China Steps Up ‘Wolf Warrior’ Diplomacy Against Japan, Hurling Ac...
-
M5.7 Earthquake Hits Japan's Kumamoto Pref., Measuring Upper 5 In...
-
Govt Plans 8％ Corporate Capital Investment Tax Credit
-
Security Camera Footage Vulnerable to Outside Access; Investigati...
-
Taiwan Lifts Japanese Food Import Restrictions Amid China's Suspe...
Popular articles in the past month
-
Japan to Tighten Regulations on Mega Solar Power Plants over Natu...
-
BOJ Continues to Hold Rates Steady in Light of U.S. Tariffs
-
Japan Resumes Scallop Exports to China
-
Japan to Charge Foreigners More for Residence Permits, Looking to...
-
Plan for major Japanese Investment in U.S. Released ; Will Span S...
-
JR East Suica's Penguin to Retire at End of FY2026; Baton to be P...
-
Tokyo's Off Limit Areas Becoming Popular for Tours
-
BOJ Maintains Interest Rate at Current around 0.5％
"Features" POPULAR ARTICLE
-
Autumn Foliage Reaches Peak Season at Korankei in Aichi Prefecture
-
Japan’s Osechi Meals See More Value Offerings as Customers Struggle with Rising Prices
-
Long, Winding Autumnal Road in Tochigi Pref. Offers Visitors a Look at Changing Leaves with Distinct Color Palettes
-
Legendary Sushi Chef Jiro Ono Turns 100: ‘I Have No Regrets’
-
Japanese, Western Flavors Blend in Satoimo Taro Cheese Dumplings; Versatile Seasonal Staple Served with Savory Sauce
JN ACCESS RANKING
-
Japan Resumes Scallop Exports to China
-
Japan to Charge Foreigners More for Residence Permits, Looking to Align with Western Countries
-
JR East Suica’s Penguin to Retire at End of FY2026; Baton to be Passed to New Character
-
Tokyo’s Off Limit Areas Becoming Popular for Tours
-
Corporate Interim Earnings: Companies Must Devise Ways to Overcome Trump Tariffs