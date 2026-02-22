Japanese Film, Anymart, Wins Critics’ Award at International Film Festival in Berlin, Director’s Debut Feature Film Shocks Audiences
16:10 JST, February 22, 2026
Berlin — Director Yusuke Iwasaki’s debut feature film AnyMart won the FIPRESCI Prize, international film critics’ award, in the Forum section at 76th Berlin International Film Festival on Saturday.
The horror film is set in a convenience store in Japan. Iwasaki wrote the screenplay, and Shota Sometani stars in the film.
Iwasaki said, “It feels a little strange that a story I made as something very personal has resonated with and even shocked so many people.”
Top Articles in Culture
-
BTS to Hold Comeback Concert in Seoul on March 21; Popular Boy Band Releases New Album to Signal Return
-
Director Naomi Kawase’s New Film Explores Heart Transplants in Japan, Production Involved Real Patients, Families
-
‘Jujutsu Kaisen’ Voice Actor Junya Enoki Discusses Rapid Action Scenes in Season 3, Airing Now
-
Tokyo Exhibition Offers Inside Look at Impressionism; 70 of 100 Works on ‘Interiors’ by Monet, Others on Loan from Paris
-
Traditional Japanese Silk Hakama Tradition Preserved by Sole Weaver in Sendai
JN ACCESS RANKING
-
Japan PM Takaichi’s Cabinet Resigns en Masse
-
Japan Institute to Use Domestic Commercial Optical Lattice Clock to Set Japan Standard Time
-
Israeli Ambassador to Japan Speaks about Japan’s Role in the Reconstruction of Gaza
-
Man Infected with Measles Reportedly Dined at Restaurant in Tokyo Station
-
Videos Plagiarized, Reposted with False Subtitles Claiming ‘Ryukyu Belongs to China’; Anti-China False Information Also Posted in Japan